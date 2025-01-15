Атлас предсказал победителя боя Альварес - Кроуфорд

Авторитетный американский тренер Тедди Атлас поделился мнением по поводу боя между обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфордом и объединенным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом.

По словам эксперта, американский боксер победит мексиканца благодаря своим навыкам.

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"Я думаю, вы знаете, кому я отдаю предпочтение. Я даже проясню это, так что здесь нет большой интриги. Я не пойду против Кроуфорда. Я думаю, что он особенный парень.

Канело я тоже считаю особенным, но Кроуфорда еще больше. Пока он не знает, как проигрывать. Я думаю, что у него есть эти особенные ингредиенты, которые выходят за рамки физики. Вот так, ладно? Вам это не нравится? Очень плохо", - приводит слова Атласа Seconds Out.

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