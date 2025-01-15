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"Он заставил его бояться": Чжилей оценил победу Усика над Фьюри в реванше

Чжан назвал ключевой фактор поединка.
Сегодня, 18:24
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Китайский боксер хевивейта Чжан Чжилей (27−2−1, 22 КО) поделился мнением по поводу победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри в реванше.

По словам опытного боксера, украинец победил, ведь заставил британца бояться.

"Мы увидели классный бой. Я посмотрел его полностью. В реванше оба выгладили лучше, чем в первом поединке.

Но на самом деле Александр заставлял Тайсона бояться. Мне очень нравится Усик", — сказал Чжилей для iFL TV.

Усик победил Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей (116−112, 116−112, 116−112).

Ранее Валлин оценил реванш Усика и Фьюри.

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