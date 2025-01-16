iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Это тоже хорошая история": тренер года Гарсия раскрыл хитрый план Фьюри

Американец Роберт Гарсия не поверил в искренность британца в вопросе окончательного завершения карьеры.
Сегодня, 09:30
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

"Считаю, мы все еще должны увидеть желаемое всеми бой. Это его поединок против Энтони Джошуа. Для Англии он остается грандиозным событием, поэтому этот бой заполнит там любой стадион. Поэтому я не думаю, что он завершил карьеру", – рассказал лучший тренер 2025 года в интервью Seconds Out.

По мнению Гарсии, для Фьюри главным остается финансовый вопрос. Скорее всего, бывший чемпион по разным версиям в хевивейте будет пытаться довести свой гонорар до 100 млн долларов.

"Я просто думаю, что фаны, публика – все, кто следят за боксом, поверят в завершение карьеры, а затем он ее возобновит и сразится с Энтони Джошуа. Это тоже хорошая история", – резюмировал Гарсия.

К слову, ранее Чжилэй оценил победу Усика над Фьюри во втором поединке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Калинина с тяжелой победы стартовала в парном разряде Australian Open-2025 Калинина с тяжелой победы стартовала в парном разряде Australian Open-2025
Украина выиграла одиночную смешанную эстафету по биатлону на Универсиаде Украина выиграла одиночную смешанную эстафету по биатлону на Универсиаде
Динамо с голами летних новичков обыграло Марибор в спарринге Динамо с голами летних новичков обыграло Марибор в спарринге
Трансферы УПЛ: Шепелев покинул Динамо Трансферы УПЛ: Шепелев покинул Динамо
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: индивидуальной гонкой у женщин продолжится пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с самой плохой командой АПЛ, Динамо проведет два спарринга
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина на классе пробилась в третий круг Australian Open
просмотров

Последние новости

Теннис12:12
Калинина с тяжелой победы стартовала в парном разряде Australian Open-2025
Биатлон12:06
Украина выиграла одиночную смешанную эстафету по биатлону на Универсиаде
Украина11:59
Динамо с голами летних новичков обыграло Марибор в спарринге
Украина11:45
Трансферы УПЛ: Шепелев покинул Динамо
Украина11:41
Динамо во время своего матча объявило о расставании с Шепелевым
Бокс11:37
"Лицо бокса на этот момент": Лерена робко бросил вызов Усику
Теннис10:59
Свитолина одержала 100 победу на турнирах Grand Slam, Ястремская также отпраздновала юбилей
Украина10:57
Ярмоленко не реализовал очередной пенальти Динамо на сборах
Теннис10:29
Australian Open-2025: Свитолина и Ястремская присоединились к Костюк в третьем раунде
Теннис10:13
Свитолина на классе пробилась в третий круг Australian Open
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK