"Это тоже хорошая история": тренер года Гарсия раскрыл хитрый план Фьюри

Американец Роберт Гарсия не поверил в искренность британца в вопросе окончательного завершения карьеры.

"Считаю, мы все еще должны увидеть желаемое всеми бой. Это его поединок против Энтони Джошуа. Для Англии он остается грандиозным событием, поэтому этот бой заполнит там любой стадион. Поэтому я не думаю, что он завершил карьеру", – рассказал лучший тренер 2025 года в интервью Seconds Out.

По мнению Гарсии, для Фьюри главным остается финансовый вопрос. Скорее всего, бывший чемпион по разным версиям в хевивейте будет пытаться довести свой гонорар до 100 млн долларов.

"Я просто думаю, что фаны, публика – все, кто следят за боксом, поверят в завершение карьеры, а затем он ее возобновит и сразится с Энтони Джошуа. Это тоже хорошая история", – резюмировал Гарсия.

К слову, ранее Чжилэй оценил победу Усика над Фьюри во втором поединке.

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