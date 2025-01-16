"Лицо бокса на этот момент": Лерена робко бросил вызов Усику

Кевин Лерена предложил Александру Усику стать чемпионом в трех весовых категориях. Южноафриканец поставил на кон свой пояс в переходном дивизионе, сообщает World Boxing News.

"Да, я бы предоставил Усику возможность. Он – тот, кто победил этого парня. На данный момент он – лицо бокса, поэтому 100 % он получит возможность. Он может делать все, чего пожелает", – рассказал Лерена.

Чемпион WBC в бриджервейте вел переговоры о бое с другим украинцем – Сергеем Радченко. Южноафриканский боксер согласился драться с ним в феврале в Киеве, но впоследствии поединок отсрочили на весну. Теперь Лерена открыт к другим предложениям, в частности из Украины, но признался, что переговоров о бое против Усика до сих пор не было. Сам украинец озвучил мечту о поединке на НСК Олимпийский.

Напомним, ранее Чжилэй оценил победу Усика над Фьюри в бою-реванше.

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