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Богачук назвал самый сложный бой в карьере

Украинский боксер вспомнил начало своей профессиональной карьеры.
Сегодня, 17:30
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (24-2, 23 KO) высказался о своей карьере.

По словам спортсмена, в своем шестом поединке на профессиональном уровне он получил самый жесткий отпор.

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"У меня самый тяжелый бой был, он мне запомнился до сих пор – это был мой шестой бой по профи, и соперник – Кевин Оттли.

Неплохой такой левша, быстрый, классный. И мне кажется, что даже по очкам я проигрывал к тому времени. И в пятом раунде я по печени посадил.

Тот бой мне запомнился больше всего, он такой получился хороший. К тому времени у меня рекорд был 5-0, а у него 5-1. Наверное, на данный момент, этот бой был самым тяжелым для меня", - сказал Богачук для интервью Inside Athlete Stories.

Ранее Усик признался, когда хотел завершить карьеру, но его отговорили.

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