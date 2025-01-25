Поветкина отстранили на 4 года и аннулировали результаты 12 боев
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что российский боксер Александр Поветкин был дисквалифицирован на четыре года.
Данное решение было на основании данных, полученных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из московской лаборатории. Россиянин в 2014 году употребил остарин.
Дисквалификация продлится до 20 октября 2028 года.
Результаты Поветкина с 28 сентября 2014 года до начала временного отстранения 9 сентября 2024 года аннулированы.
За этот период россиянин провел 12 поединков, включая победы над Карлосом Такамом, Хьюи Фьюри, Дэвидом Прайсом, Диллианом Уайтом, а также были поражения от Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.
Во время карьеры Поветкина дважды отстраняли за нарушение антидопинговых правил. В мае 2016 года в его допинг-пробе обнаружили мельдоний, а в декабре 2016 года в допинг-пробе россиянина нашли остарин.
Напомним, Беринчик сменил тренера перед первой защитой чемпионского титула.
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