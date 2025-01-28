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Российского боксера дисквалифицировали на четыре года вслед за Поветкиным

Поединки Дрозда с 2014 года были аннулированы.
Сегодня, 12:40
Григорий Дрозд
Григорий Дрозд

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд получил дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Чемпионат, Международное агентство допинг‑тестирования (ITA) наказало россиянина за применение запрещенных препаратов.

Дрозд получил временное отстранение с 9 сентября 2024 года за положительный допинг-тест в сентябре 2014 года. Теперь он не сможет выступать до 8 сентября 2028 года.

Также будут аннулированы результаты всех боев Дрозда, начиная с сентября 2014 года.

Ранее ITA дисквалифицировала на четыре года Александра Поветкина.

 

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