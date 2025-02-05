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Усик встретился со спикером Палаты представителей США Джонсоном

Украинец вместе с Лапиным вручили подарок политику.
Вчера, 23:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) провел встречу со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Украинский боксер и директор его команды пообщались с политиком.

"Сегодняшняя встреча с Майком Джонсоном, членом Республиканской партии и одним из ближайших соратников президента Дональда Трампа была действительно интересной и ценной.

Мы рады были пообщаться с ним и подарить ему наш подарок – пару боксерских перчаток из коллекции Ready to Fight. Приятно познакомиться, Майк Джонсон", – написал Лапин.

Ранее тренер назвал боксера, который победит Усика.

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