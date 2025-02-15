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Рой Джонс оценил победу Дэвиса над Беринчиком

Американец назвал недостаток украинца.
Сегодня, 15:46
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Getty Images
Денис Беринчик и Кишон Дэвис / Getty Images

Легендарный боксер Рой Джонс-младший поделился  впечатлениями от победы новоиспеченного чемпиона мира по версии WBO в легком весе Кишона Дэвиса в бою против Дениса Беринчика.

По словам американца, его соотечественник воспользовался недостатками украинца, благодаря чему победил.

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"Кишон однозначно показал, что он именно тот, кем мы его считали. Я не думал, что Беринчик сможет многое ему предложить, потому что у него нет особой мощи. Беринчик завоевал титул в ужасном бою.

Кишон доставит проблемы не только Джервонте Дэвису, но и любому другому бойцу. Поверьте мне, он любому создаст проблемы. Конечно же, Кишон становится сильнее", - сказал Джонс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Дэвис победил Беринчика нокаутом в четвертом раунде в главном событии вечера бокса в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Гвоздик и Деревянченко лично поддержали Беринчика после его поражения Дэвису.

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