"Совсем другой уровень": украинец поделился подробностями спарринга с Усиком

Петр Иванов провел два раунда в ринге с соотечественником.

Украинец Петр Иванов вспомнил спарринг против украинского чемпиона Александра Усика.

Боксер выделил сильные стороны чемпиона мира в супертяжелом весе.

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"Мне удалось с ним поспаринговать два раунда, когда он выступал в крузервейте. Я вообще был новичком.

Думал: "Вот это совсем другой уровень! Есть к чему стремиться". Столь техничный и умный боксер Усик", - сказал Иванов для sport-express.ua.

Напомним, Фроч предложил Усику провести бой по правилам UFC - определен соперник.

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