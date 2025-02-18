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"Совсем другой уровень": украинец поделился подробностями спарринга с Усиком

Петр Иванов провел два раунда в ринге с соотечественником.
Сегодня, 14:25
Александр Усик и Петр Иванов / Instagram
Александр Усик и Петр Иванов / Instagram

Украинец Петр Иванов вспомнил спарринг против украинского чемпиона Александра Усика. 

Боксер выделил сильные стороны чемпиона мира в супертяжелом весе.

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"Мне удалось с ним поспаринговать два раунда, когда он выступал в крузервейте. Я вообще был новичком. 

Думал: "Вот это совсем другой уровень! Есть к чему стремиться". Столь техничный и умный боксер Усик", - сказал Иванов для sport-express.ua.

Напомним, Фроч предложил Усику провести бой по правилам UFC - определен соперник.

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