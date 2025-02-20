Директор Top Rank назвал бой, ради которого Фьюри может возобновить карьеру

Брэд Джейкобс, операционный директор Top Rank, поделился мнением по поводу бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Функционер считает, что британец может вернуться в ринг ради боя с Энтони Джошуа.

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"Он выглядит счастливым на пенсии, но он уже делал это раньше. Никто не знает, что в голове у Тайсона, кроме него самого, конечно. Бой с Энтони Джошуа может вернуть его с пенсии, если ситуация будет правильной, и он будет чувствовать себя уверенно.

Если нет, Бог благословит его, он заслужил то, что имеет. Я верю, что есть потенциал для этого сражения. Что произойдет, никто не знает. Тайсон раньше совершал шокирующие поступки, и меня бы не удивило, если он сделает это снова", - сказал директор для Sky Sports.

Фьюри в начале января объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика.

Ранее Фроч предложил Усику провести бой по правилам UFC - определен соперник.

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