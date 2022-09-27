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Роббен высказался о своем будущем

Легендарный нидерландец не уверен в том куда зайдет его жизнь.
Сегодня, 00:12
Арьен Роббен / Getty Images
Арьен Роббен / Getty Images
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Экс-футболист Реала, Челси и Баварии Арьен Роббен рассказал об опыте работы тренером в команде, где играет его сын и поделился мыслями о будущем.

Легендарный нидерландский вингер не исключил того, что будет работать наставником в профессиональном футболе.

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"Моя жена работает два дня в неделю, поэтому я должен два дня быть домохозяином. Приятно участвовать в футболе, работая тренером U-15.

В конце концов все равно буду чем-то заниматься. Но сейчас наслаждаюсь этим, думаю, этого достаточно. Не собираюсь выражать амбиции: пять лет спустя могу быть как главным тренером или техническим директором, так и менеджером в супермаркете", - сказал Роббен для De Telegraaf.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол роббен
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