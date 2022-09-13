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Месси определится со своим будущим после ЧМ-2022

Аргентинец не собирается спешить с решением о выборе клуба.
Сегодня, 20:21
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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Нападающий ПСЖ Лионель Месси определится с будущим в 2023 году. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Аргентинец не собирается принимать решений по будущему в ближайшие недели или месяцы. Сейчас Месси сконцентрирован на выступлениях в составе ПСЖ, а также на подготовке к чемпионату мира.

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Форвард не будет принимать никаких решений до 2023 года, несмотря на желание ПСЖ продлить с ним контракт, а также на интерес со стороны Барселоны.

В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 4 гола и 7 ассистов в 9 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси
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