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ФИФА расследует факт расистских действий в адрес нападающего сборной Бразилии

Во время матча с Тунисом в Ришарлисона бросили банан.
Сегодня, 19:43
Ришарлисон / Getty Images
Ришарлисон / Getty Images
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ФИФА начала расследование по делу расистских оскорблений в адрес нападающего Тоттенхэма и сборной Бразилии Ришарлисона.

Игрок подвергся расистским действиям со стороны болельщиков в товарищеском матче с Тунисом (5:1), который состоялся в Париже на стадионе Парк де Пренс. После гола нападающего на 19-й минуте, который вывел его команду вперед, кто-то из присутствующих на трибунах бросил в него банан.

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ФИФА решительно выступила против подобных действий и начала изучать инцидент, сообщает Sky Sports.

Также Ришарлисона поддержали руководители бразильской конфедерации футбола, капитан национально сборной Тьяго Силва и Тоттенхэм.

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