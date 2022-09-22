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Футбол

Ришарлисон: Мы были слишком напуганы, чтобы шутить с Конте о его стычке с Тухелем

Своеобразный характер итальянца пугает игроков.
Сегодня, 21:49
Томас Тухель и Антонио Конте / Goal.com
Томас Тухель и Антонио Конте / Goal.com
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Старт чемпионата Англии уже подарил достаточное количество памятных моментов. Одним из самых зрелищных эпизодов стала стычка между Томасом Тухелем и Антонио Конте сразу после финального свистка матча Челси и Тоттенхэма (2:2).

Как признался Ришарлисон, игрокам "шпор" понравился этот конфликт, но они боятся шутить на эту тему со своим наставником.

"Это было весело, не так ли?", - цитирует бразильца Goal. "В то время мы все еще были вовлечены в игру, поэтому мы смотрели то, что между ними происходило, на видео в раздевалке. В футболе это нормально — между игроками постоянно что-то происходит, так что это может случиться и с тренерами. Все успокаиваются и идут дальше".

"Но было забавно наблюдать за противостоянием двух боссов. Наш не боится конфликтов, не так ли?".

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Когда его спросили, шутил ли он с Конте по поводу инцидента, Ришарлисон добавил: "Вы с ума сошли? Никаких шансов, да ладно! Вы бы попробовали пошутить? Я не пробовал".

По итогам того конфликта оба тренера были отстранены на одну игру. А совсем недавно Томас Тухель был уволен.

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