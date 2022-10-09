Cоперник Шахтера в Лиге чемпионов усилился вратарем сборной Норвегии
Ерьян Нюланд присоединился к РБ Лейпциг на правах свободного агента.
Немецкий РБ Лейпциг нашел замену травмированному Петеру Гулачи.
"Быки" подписали голкипера сборной Норвегии Ерьяна Нюланда.
Вратарь перебрался в новый клуб на правах свободного агента.
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Последним клубом норвежца был английский Рединг из второго дивизиона.
Стоит сказать, что РБ Лейпциг является соперником Шахтера в Лиге чемпионов.
Первый матч между командами закончился победой "горняков" 4:0. Второй поединок пройдет 2 ноября.