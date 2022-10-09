iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Cоперник Шахтера в Лиге чемпионов усилился вратарем сборной Норвегии

Ерьян Нюланд присоединился к РБ Лейпциг на правах свободного агента.
Сегодня, 14:53
Ерьян Нюланд
Ерьян Нюланд
0 0 0

Немецкий РБ Лейпциг нашел замену травмированному Петеру Гулачи.

"Быки" подписали голкипера сборной Норвегии Ерьяна Нюланда.

Вратарь перебрался в новый клуб на правах свободного агента.

Читай также: Форвард РБ Лейпциг - лучший игрок 3 тура группового этапа ЛЧ

Последним клубом норвежца был английский Рединг из второго дивизиона.

Стоит сказать, что РБ Лейпциг является соперником Шахтера в Лиге чемпионов.

Первый матч между командами закончился победой "горняков" 4:0. Второй поединок пройдет 2 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол РБ Лейпциг
0 0 0

Статьи по теме

Україна та Євро-2024: як вийти в плей-офф, якщо не пройдемо Англію та Італію? Україна та Євро-2024: як вийти в плей-офф, якщо не пройдемо Англію та Італію?
Определились все группы отбора на чемпионат Европы-2024 Определились все группы отбора на чемпионат Европы-2024
Анчелотти: Стоит ожидать ротацию в матче с Шахтером Анчелотти: Стоит ожидать ротацию в матче с Шахтером
Хавбек Шахтера прошел курс УЕФА по футбольному менеджменту Хавбек Шахтера прошел курс УЕФА по футбольному менеджменту
Помочь журналистам

Видео

Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Украина16:20
Динамо - Рух: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа16:12
Манчини высказался о непопадании Италии на ЧМ-2022
Евро-202415:45
"Бояться никого не нужно": Петраков оценил результаты жеребьевки отбора на Евро-2024
Футбол15:39
Куртуа вне заявки на матч против Шахтера в ЛЧ
Европа15:16
Экс-тренер ПСЖ возглавит Лион
Евро-202415:00
Україна та Євро-2024: як вийти в плей-офф, якщо не пройдемо Англію та Італію?
Украина14:54
Хет-трик Довбика помог Днепру-1 разгромить Зарю
Футбол14:53
Cоперник Шахтера в Лиге чемпионов усилился вратарем сборной Норвегии
Европа14:28
Экс-футболист Тоттенхэма похвастался совместным фото с голливудской кинозвездой
Европа14:09
Определились все группы отбора на чемпионат Европы-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK