Неймар: Винисиус должен был попасть в топ-3 голосования на Золотой Мяч

Бразилец считает, что эксперты недооценили его соотечественника.

Бразильский вингер ПСЖ Неймар высказался об итогах церемонии вручения Золотого Мяча.

Футболист считает, что Карим Бензема заслужил получить престижную награду.

"Бензема полностью заслуживал этого вознаграждения", - сказал бразилец.

При этом Неймар выразил мнение, что Винисиус Жуниор финишировал недостаточно высоко.

"Винисиус Жуниор не мог оказаться лишь восьмым по итогам голосования. Он должен быть, по крайней мере, в первой тройке", — подытожил игрок

.Стоит сказать, что сам исполнитель не был в числе номинантов на награду.