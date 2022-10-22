Месси ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ

Футболист может связать ближайшее будущее с парижанами

Руководство ПСЖ ведет переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси.

Разговоры между сторонами начались несколько недель назад, но все еще находятся на начальной стадии.

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В данный момент намерения аргентинца неясны, но он прекрасно себя чувствует во французской столице и наслаждается жизнью.

Всерьез футболист готов обсуждать свое будущее уже после Чемпионата мира в Катаре.