Месси ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ
Футболист может связать ближайшее будущее с парижанами
Руководство ПСЖ ведет переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси.
Разговоры между сторонами начались несколько недель назад, но все еще находятся на начальной стадии.
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В данный момент намерения аргентинца неясны, но он прекрасно себя чувствует во французской столице и наслаждается жизнью.
Всерьез футболист готов обсуждать свое будущее уже после Чемпионата мира в Катаре.