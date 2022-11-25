Бэйл установил рекорд сборной Уэльса

Футболист вписал себя в историю родной страны.

В рамках 2-го тура Чемпионата мира Уэльс неожиданно уступил Ирану (0:2).

Для лидера "драконов" Гарета Бэйла подсластить данное поражение может уникальное достижение, которое покорилось ему.

Валлиец стал рекордсменом национальной сборной по числу проведенных за нее матчей. На счету Бэйла 110 игр в футболке команды.

Ранее рекорд принадлежал защитнику Уэльса Крису Гантеру. Также в сборной все еще выступает Уэйн Хенесси, сыгравший в 108 матчах.