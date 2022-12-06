Хавбек сборной Марокко: Меня переполняют эмоции, я сделал иньекцию, чтобы сыграть с Испанией

Софьян Амрабат высказался о проходе своей команды в следующую стадию.

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко сенсационно выбило Испанию с турнира, победив в серии пенальти.

Полузащитник коллектива Валида Реграги Софьян Амрабат поделился эмоциями от прошедшего поединка.

По словам Амрабата, он специально сделал иньекцию перед матчем, чтобы не подвести сборную и сыграть.

"Меня переполняют эмоции. Это было под вопросом, смогу ли я сыграть в этой игре. Прошлой ночью я не спал до трех часов ночи с физиотерапевтом, перед игрой я также сделал иньекцию. Я не могу бросить ребят и свою страну",- заявил хавбек.

Напомним, в четвертьфинале Марокко сыграет с победителем пары Швейцария - Португалия.