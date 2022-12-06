iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек сборной Марокко: Меня переполняют эмоции, я сделал иньекцию, чтобы сыграть с Испанией

Софьян Амрабат высказался о проходе своей команды в следующую стадию.
Сегодня, 20:53
Софьян Амрабат
Софьян Амрабат

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко сенсационно выбило Испанию с турнира, победив в серии пенальти.

Полузащитник коллектива Валида Реграги Софьян Амрабат поделился эмоциями от прошедшего поединка.

По словам Амрабата, он специально сделал иньекцию перед матчем, чтобы не подвести сборную и сыграть.

"Меня переполняют эмоции. Это было под вопросом, смогу ли я сыграть в этой игре. Прошлой ночью я не спал до трех часов ночи с физиотерапевтом, перед игрой я также сделал иньекцию. Я не могу бросить ребят и свою страну",- заявил хавбек.

Напомним, в четвертьфинале Марокко сыграет с победителем пары Швейцария - Португалия.


Статьи по теме

Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Рамуш ворвался в борьбу из-за хет-трика Швейцарии Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Рамуш ворвался в борьбу из-за хет-трика Швейцарии
Плей-офф ЧМ-2022: все пары 1/4 финала Плей-офф ЧМ-2022: все пары 1/4 финала
Португалия без Роналду в старте разгромила Швейцарию Португалия без Роналду в старте разгромила Швейцарию
Гари Невилл потроллил Роналду после того, как игрока оставили на скамейке запасных Гари Невилл потроллил Роналду после того, как игрока оставили на скамейке запасных
Помочь журналистам

Видео

Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

ЧМ-202223:15
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Рамуш ворвался в борьбу из-за хет-трика Швейцарии
ЧМ-202223:10
Плей-офф ЧМ-2022: все пары 1/4 финала
ЧМ-202222:54
Португалия без Роналду в старте разгромила Швейцарию
ЧМ-202222:51
Гари Невилл потроллил Роналду после того, как игрока оставили на скамейке запасных
Футбол22:22
Пепе установил исторический рекорд Чемпионатов мира
ЧМ-202222:18
Хавбек сборной Испании раскритиковал судейство в матче с Марокко
ЧМ-202221:55
Тренер сборной Марокко вошел в историю благодаря выходу в 1/4 ЧМ-2022
Футбол21:47
Форвард сборной Португалии установил уникальное достижение
Футбол21:25
Энрике: Беру ответственность за вылет Испании на себя
ЧМ-202221:21
Симон: Испания не ожидала вылета от Марокко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK