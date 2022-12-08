Сборная Испании назначила нового тренера
Луис де ла Фуэнте сменил Луиса Энрике.
Сегодня, 15:52
Сборная Испании крайне быстро нашла замену отправленному в отставку Луису Энрике.
Новым наставником "Фурии Рохи" стал местный специалист Луис де ла Фуэнте.
Ранее 61-летний главный тренер возглавлял молодежную сборную Испании.
На своей новой должности испанец дебютирует в марте матчами против Норвегии и Шотландии в отборе на Евро-2024.
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