iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная Испании назначила нового тренера

Луис де ла Фуэнте сменил Луиса Энрике.
Сегодня, 15:52
Луис де ла Фуэнте
Луис де ла Фуэнте

Сборная Испании крайне быстро нашла замену отправленному в отставку Луису Энрике.

Новым наставником "Фурии Рохи" стал местный специалист Луис де ла Фуэнте.

Ранее 61-летний главный тренер возглавлял молодежную сборную Испании.

На своей новой должности испанец дебютирует в марте матчами против Норвегии и Шотландии в отборе на Евро-2024.


Статьи по теме

Реал оформил подписание бразильского вундеркинда Реал оформил подписание бразильского вундеркинда
Милан намерен усилиться ключевым игроком сборной Марокко Милан намерен усилиться ключевым игроком сборной Марокко
Франция - Англия: прогноз на матч чемпионата мира 10.12.2022 Франция - Англия: прогноз на матч чемпионата мира 10.12.2022
Бразилия - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 09.12.2022 Бразилия - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 09.12.2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Данки Симоне Фонтеккьо и Демара Дерозана возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Данки Симоне Фонтеккьо и Демара Дерозана возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Футбол16:26
Реал оформил подписание бразильского вундеркинда
Европа16:18
Милан намерен усилиться ключевым игроком сборной Марокко
Футбол15:52
Сборная Испании назначила нового тренера
ЧМ-202215:45
Франция - Англия: прогноз на матч чемпионата мира 10.12.2022
ЧМ-202215:27
Бразилия - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 09.12.2022
Футбол15:21
Реал интересуется молодым талантом МЮ
ЧМ-202214:50
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Рамуш ворвался в борьбу из-за хет-трика Швейцарии
ЧМ-202214:42
Марокко - Португалия: прогноз на матч чемпионата мира 10.12.2022
Биатлон14:30
Путь к восстановлению: Пидручный перенес операцию
ЧМ-202213:58
Марокко - Португалия: смотреть онлайн-трансляцию матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK