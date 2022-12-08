Сборная Испании назначила нового тренера

Сборная Испании крайне быстро нашла замену отправленному в отставку Луису Энрике.

Новым наставником "Фурии Рохи" стал местный специалист Луис де ла Фуэнте.

Ранее 61-летний главный тренер возглавлял молодежную сборную Испании.

На своей новой должности испанец дебютирует в марте матчами против Норвегии и Шотландии в отборе на Евро-2024.