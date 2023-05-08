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Месси, сборная Аргентины, Алькарас, Эриксен: названы лауреаты премии Laureus World Sports Awards

Стали известны обладатели престижной награды.
Вчера, 23:45
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В понедельник, 8 мая, в Париже прошла церемония награждения лауреатов престижной спортивной премии Laureus World Sports Awards, которую вручили лучшим по итогам 2022 года.

Спортсменом года был признан нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси, который стал чемпионом мира в прошлом году.

При этом аргентинец стал первым футболистом в истории, которому удалось дважды выиграть награду Laureus в категории "Спортсмен года".

Источник: Getty Images

Спортсменкой года признана ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Она завоевала титул чемпионки мира по бегу на 100 м в июле 2022 года в Орегоне (США) и стала первой в истории легкоатлеткой, выигравшей пять золотых наград мирового первенства в индивидуальных соревнованиях.

Источник: Getty Images

Командой года была признана сборная Аргентины по футболу, которая выиграла чемпионат мира-2022 в Катаре.

Источник: Getty Images

Прорывом года стал испанский теннисист Карлос Алькарас, который в 2022-м выиграл свой первый титул Большого шлема на US Open, а также стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.

Источник: Getty Images

Возвращением года был назван полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Дании Кристиан Эриксен, который продолжил профессиональную карьеру после остановки сердца в июне 2021 года во время матча Евро-2020.

Источник: Getty Images

Напомним, ранее ISPORT рассказывал, где может продолжить карьеру Лионель Месси, разобрав различные варианты.

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