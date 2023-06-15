Защитник Бенфики может перейти в Барселону

Барселона может усилить глубину состава защитником лиссабонской Бенфики.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы намерены подписать нового правого защитника. Одним из кандидатов является датчанин Александр Бах из Бенфики.

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При этом по информации источника, если Бах и перейдет в стан "сине-гранатовых", то вряд-ли станет основным несмотря на то, что у Барсы нет в составе ярко выраженного правого защитника, и большую часть сезона там играл центрбэк Жюль Кунде. Потенциальные финансовые детали сделки не сообщаются

Отметим, что датский футболист провел с лиссабонцами хороший сезон, став чемпионом Португалии.