iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Бенфики может перейти в Барселону

Александр Бах, вероятно, сменит клубную прописку.
Вчера, 23:54
Александр Бах / Getty Images
Александр Бах / Getty Images

Барселона может усилить глубину состава защитником лиссабонской Бенфики.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы намерены подписать нового правого защитника. Одним из кандидатов является датчанин Александр Бах из Бенфики.

Читай также: Барселона официально представила новую форму на сезон 2023/24

При этом по информации источника, если Бах и перейдет в стан "сине-гранатовых", то вряд-ли станет основным несмотря на то, что у Барсы нет в составе ярко выраженного правого защитника, и большую часть сезона там играл центрбэк Жюль Кунде. Потенциальные финансовые детали сделки не сообщаются

Отметим, что датский футболист провел с лиссабонцами хороший сезон, став чемпионом Португалии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Александр Бах

Статьи по теме

Экс-игрок Шахтера потролил футболиста Порту после выигранного чемпионата Португалии Экс-игрок Шахтера потролил футболиста Порту после выигранного чемпионата Португалии
Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за форварда Бенфики Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за форварда Бенфики
Интер - Бенфика 3:3 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Интер - Бенфика 3:3 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Миланскому дерби быть: Интер не позволил Бенфике отыграться в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Миланскому дерби быть: Интер не позволил Бенфике отыграться в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Месси обновил рекордную серию результативности за сборную Аргентины
Месси обновил рекордную серию результативности за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа00:53
Один из ультрас Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов
Футбол00:29
Сестра Неймара впечатлила своих подписчиков пышными формами в бикини
Вчера, 23:54
Футбол23:54
Защитник Бенфики может перейти в Барселону
Футбол23:46
Испания обыграла Италию и прошла в финал Лиги наций
НБА23:04
Сакраменто Леня провел переговоры с Вашингтоном по поводу обмена Била
Футбол23:01
Пресс-аташе сборной Армении попросил журналистов не спрашивать Петракова об Украине
Европа22:50
"Скрестим пальцы": легенда Манчестер Юнайтед надеется, что клуб будет продан катарскому шейху
Европа22:30
Лидер Брайтона близок к переходу в Челси Мудрика
Европа22:07
Официально: экс-тренер Роналду возглавил Наполи
Легкая атлетика22:00
Бех-Романчук установила личный рекорд сезона на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK