Защитник Бенфики может перейти в Барселону
Александр Бах, вероятно, сменит клубную прописку.
Барселона может усилить глубину состава защитником лиссабонской Бенфики.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы намерены подписать нового правого защитника. Одним из кандидатов является датчанин Александр Бах из Бенфики.
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При этом по информации источника, если Бах и перейдет в стан "сине-гранатовых", то вряд-ли станет основным несмотря на то, что у Барсы нет в составе ярко выраженного правого защитника, и большую часть сезона там играл центрбэк Жюль Кунде. Потенциальные финансовые детали сделки не сообщаются
Отметим, что датский футболист провел с лиссабонцами хороший сезон, став чемпионом Португалии.