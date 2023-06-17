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Борнмут Забарного подпишет сына легендарного футболиста

Джастин Клюйверт пополнит стан английского клуба.
Сегодня, 13:35
Джастин Клюйверт / Getty Images
Джастин Клюйверт / Getty Images

Английский Борнмут близок к осуществлению первого летнего трансфера.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, "вишни" подпишут вингера Ромы Джастина Клюйверта. За нидерландца заплатят 10 млн евро. Детали контракта неизвестны.

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В прошедшем сезоне Клюйверт выступал за Валенсию в аренде, забив 8 голов и отдав один ассист в 29 матчах.

Отметим, что Джастин является сыном легендарного форварда Барселоны, Аякса и сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.

Также благодаря переходу вингер станет одним из немногих игроков, которым удалось поиграть во всех топ-5 лигах Европы. До этого игрок кроме уже упомянутых Валенсии и Ромы выступал за РБ Лейпциг и Ниццу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут

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