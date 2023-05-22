"Вы были правы": Борнмут креативно обыграл перформанс Забарного в матче против МЮ

"Вишни" сделали отсылку на представление игрока в качестве новичка команды.

Пресс-служба Борнмута, как и многие фанаты клуба, осталась в восторге от игры Ильи Забарного в матче с Манчестер Юнайтед.

SMM-отдел "вишен" отлично поработал, сделав нарезку индивидуальных действий украинца и придумав креативную подпись к видео.

"Вы были правы", - написали в Twitter-аккаунте Борнмута, тегнув официальный аккаунт игры Football Manager, которая является одним из спонсоров команды.

You were right, @FootballManager 😏



The best of Illia Zabarnyi against Manchester United 🎞 pic.twitter.com/Imf3XyJRlm — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 22, 2023

Это является отсылкой на представление Забарного, который в данном футбольном симуляторе является одним из самых перспективных футболистов мира на своей позиции.