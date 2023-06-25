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Арсенал согласовал условия контракта с центрбэком сборной Нидерландов

Юрриен Тимбер стал на шаг ближе к переходу в стан "канониров".
Вчера, 22:18
Юрриен Тимбер / Getty Images
Юрриен Тимбер / Getty Images

Арсенал может усилить линию защиты нидерландским центрбэком Юрриеном Тимбером.

Как сообщает журналист Майк Вервей, "канониры" согласовали условия контракта с игроком. Соглашение будет подписано на 5 лет, получать он будет 8 млн евро в год, что в два раза больше чем сейчас.

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Теперь лондонскому клубу предстоит достичь договоренности с Аяксом, цвета которого защищает Тимбер. Cумма трансфера может составить 45 млн евро без учета бонусов и процента от следующей продажи.

В прошедшем сезоне Юрриен провел 47 матчей, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает 22-летнего нидерландца в 42 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс нидерланды Арсенал Лондон

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