Арсенал согласовал условия контракта с центрбэком сборной Нидерландов

Юрриен Тимбер стал на шаг ближе к переходу в стан "канониров".

Арсенал может усилить линию защиты нидерландским центрбэком Юрриеном Тимбером.

Как сообщает журналист Майк Вервей, "канониры" согласовали условия контракта с игроком. Соглашение будет подписано на 5 лет, получать он будет 8 млн евро в год, что в два раза больше чем сейчас.

Читай также: Артета - о Зинченко: Хотел подписать его не только из-за таланта, но и из-за человеческих качеств

Теперь лондонскому клубу предстоит достичь договоренности с Аяксом, цвета которого защищает Тимбер. Cумма трансфера может составить 45 млн евро без учета бонусов и процента от следующей продажи.

В прошедшем сезоне Юрриен провел 47 матчей, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает 22-летнего нидерландца в 42 млн евро.