Артета - о Зинченко: Хотел подписать его не только из-за таланта, но и из-за человеческих качеств
Испанский специалист рассказал, почему пожелал приобрести украинца и Габриэля Жезуса.
Наставник Арсенала Микель Артета рассказал, почему хотел видеть в составе Габриэля Жезуса и Александра Зинченко.
По словам испанского специалиста, он желал подписать бразильца и украинца не только из-за того, что они хорошие игроки, но и хорошие люди.
"Почему мы подписываем игроков из Ман Сити? Все очень просто - потому что они очень сильные. Я знаю их, работал с ними четыре года.
Я хотел подписать Жезуса и Зинченко не только из-за их удивительного таланта, но и из-за их человеческих качеств", - сказал рулевой "канониров" в интервью Marca.
Напомним, ранее Артета прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ.