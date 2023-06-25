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Артета - о Зинченко: Хотел подписать его не только из-за таланта, но и из-за человеческих качеств

Испанский специалист рассказал, почему пожелал приобрести украинца и Габриэля Жезуса.
Сегодня, 17:53
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Наставник Арсенала Микель Артета рассказал, почему хотел видеть в составе Габриэля Жезуса и Александра Зинченко.

По словам испанского специалиста, он желал подписать бразильца и украинца не только из-за того, что они хорошие игроки, но и хорошие люди.

"Почему мы подписываем игроков из Ман Сити? Все очень просто - потому что они очень сильные. Я знаю их, работал с ними четыре года.

Я хотел подписать Жезуса и Зинченко не только из-за их удивительного таланта, но и из-за их человеческих качеств", - сказал рулевой "канониров" в интервью Marca.

Напомним, ранее Артета прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Микель Артета

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