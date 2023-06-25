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Артета высказался о возможном переходе в ПСЖ

Наставник Арсенала отверг домыслы журналистов о том, что он может покинуть клуб.
Сегодня, 15:49
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Рулевой лондонского Арсенала Микель Артета поделился мыслями об уходе в ПСЖ.

По словам испанского специалиста, он счастлив в стане "канониров", где чувствует любовь и поддержку.

"Я могу лишь сказать, что я счастлив в Арсенале. Я чувствую, что меня любят, ценят наши владельцы, Стэн и Джош Кронке, и мне предстоит многое сделать в этом клубе. Я счастлив и очень благодарен быть в Арсенале", - заявил Артета

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал договорился о трансфере игрока Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал ПСЖ Микель Артета

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