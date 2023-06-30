Челси вскоре объявит о трансфере сенегальского таланта
Нико Джексон станет футболистом "синих".
Лондонский Челси усилит линию атаки футболистом сборной Сенегала.
Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" договорились с Вильярреалом о трансфере Нико Джексона. Сумма перехода составит 37 млн евро и будет выплачиваться частями.
Отметим, что с Джексоном подпишут контракт на восемь лет. Вскоре такая сделка будет невозможна, так как УЕФА введет новые правила.
В прошедшем сезоне сенегальский вингер провел 38 матчей, забив 13 голов и отдав 5 результативных передач.