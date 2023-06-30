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Челси вскоре объявит о трансфере сенегальского таланта

Нико Джексон станет футболистом "синих".
Сегодня, 17:39
Николас Джексон / Getty Images
Николас Джексон / Getty Images

Лондонский Челси усилит линию атаки футболистом сборной Сенегала.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" договорились с Вильярреалом о трансфере Нико Джексона. Сумма перехода составит 37 млн евро и будет выплачиваться частями.

Отметим, что с Джексоном подпишут контракт на восемь лет. Вскоре такая сделка будет невозможна, так как УЕФА введет новые правила.

В прошедшем сезоне сенегальский вингер провел 38 матчей, забив 13 голов и отдав 5 результативных передач.


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