Челси вскоре объявит о трансфере сенегальского таланта

Лондонский Челси усилит линию атаки футболистом сборной Сенегала.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" договорились с Вильярреалом о трансфере Нико Джексона. Сумма перехода составит 37 млн евро и будет выплачиваться частями.

Отметим, что с Джексоном подпишут контракт на восемь лет. Вскоре такая сделка будет невозможна, так как УЕФА введет новые правила.

В прошедшем сезоне сенегальский вингер провел 38 матчей, забив 13 голов и отдав 5 результативных передач.