РБ Лейпциг договорился о трансфере одного из открытий чемпионата Франции

Немецкий РБ Лейпциг усилит линию атаки в это трансферное окно.

Как сообщает издание L'equipe, "быки" договорились о сумме трансфера Луи Опенды из Ланса. Переход обойдется немцам в около 50 млн евро.

Отметим, что бельгиец подпишет соглашение на пять лет. Заработная плата форварда в новом клубе остается неизвестной.

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В минувшем сезоне чемпионата Франции Опенда провел 38 матчей, забив 21 гол и отдав 4 ассиста. Данная результативность помогла ему стать открытием Лиги 1 и одним из лучших бомбардиров первенства.

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