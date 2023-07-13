РБ Лейпциг договорился о трансфере одного из открытий чемпионата Франции
Луи Опенда переберется в стан "быков".
Немецкий РБ Лейпциг усилит линию атаки в это трансферное окно.
Как сообщает издание L'equipe, "быки" договорились о сумме трансфера Луи Опенды из Ланса. Переход обойдется немцам в около 50 млн евро.
Отметим, что бельгиец подпишет соглашение на пять лет. Заработная плата форварда в новом клубе остается неизвестной.
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В минувшем сезоне чемпионата Франции Опенда провел 38 матчей, забив 21 гол и отдав 4 ассиста. Данная результативность помогла ему стать открытием Лиги 1 и одним из лучших бомбардиров первенства.
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