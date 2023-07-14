Определились финалисты юниорского чемпионата Европы

За победу в турнире сразятся Италия и Португалия.

Сегодня, 14 июля, на полях Мальты состоялись полуфиналы юношеского чемпионата Европы по футболу.

В первом матче игрового дня Португалия встретилась с Норвегией. Номинальные хозяева без какой-либо интриги разгромили гостей со счетом 5:0.

Сперва португальцы забили трижды в первом тайме, а затем огорчив оппонентов еще дважды завершили дело после перерыва.

Португалия U-19 - Норвегия U-19 5:0

Голы: Густаво Са, 4, Уго Фелиш, 17, Рибейро, 31, 66, Боржес. 69.

Во втором поединке все было куда интереснее. Испания встретилась с Италией, и легкой прогулки не получилось ни у одной из команд.

В первые 45 минут голов забито не было, но зато во вторые полилось настоящее изобилие.

Счет открыли номинальные гости, но испанцы быстро отыгрались. Затем ситуация повторилась еще раз, но решающее слово все же было за Италией.

Испания U-19 - Италия U-19 2:3

Голы: Барбера, 58, Гасиоровски, 73 - Виньятто, 52, Пизилли, 66, Липани, 85

Таким образом, за трофей уже в воскресенье, 16 июля, поборятся сборные Португалии и Италии.