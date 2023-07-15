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"Мы очень счастливы, что он с нами": Артета высказался о последнем новичке Арсенала

Рулевой "канониров" рад возможности потренировать Деклана Райса.
Сегодня, 19:26
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился мыслями о приобретении Деклана Райса.

По словам испанского специалиста, у англичанина невероятные футбольные способности.

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"Мы очень счастливы, что он с нами. Он - игрок с невероятными способностями, который показывал большой уровень в АПЛ и за сборную Англии несколько сезонов.

Деклан принесет в клуб бесспорное качество и он исключительный талант, у которого есть все, чтобы стать очень успешным в этой команде", - заявил наставник "канониров".

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