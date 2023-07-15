Официально: Деклан Райс - игрок Арсенала

Лондонский Арсенал на своем официальном сайте объявил о переходе Деклана Райса из Вест Хэма.

За трансфер капитана "молотобойцев" вице-чемпион Англии заплатил 100 миллионов фунтов. Еще 5 миллионов могут отправиться на счет экс-команды Андрея Ярмоленко в качестве бонусов.

С самим 24-летним полузащитником был подписан пятилетний контракт с возможностью продления еще на год. На Эмирейтс Райс будет выступать под знакомым для себя 41-м номером.

Деклан Райс - воспитанник еще одной лондонской команды, Челси. В 14-летнем возрасте он перебрался в академию Вест Хэма, где и дебютировал во взрослом футболе.

В составе команды Дэвида Мойеса Райс провел 245 матчей, отметившись 15 голами и 13 результативными передачами. В финале Лиги конференций-2023 он помог команде обыграть Фиорентину (2:1) и завоевать первый для себя трофей.

Ранее стало известно, что Александр Зинченко будет вынужден пропустить старт предсезонной подготовки Арсенала.

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