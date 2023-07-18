Португальский гранд арендует игрока Барселоны

Нико Гонсалес попробует свои силы в новом чемпионате.

Португальский Порту усилит линию центра поля талантливым испанским полузащитником.

Как сообщает издание Sport, "драконы" договорились с Барсой об аренде Нико Гонсалеса. Командам осталось уладить лишь формальности.

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Отмечается, что Порту хотел включить в договор право выкупа хавбека, но добиться этого не удалось.

В минувшем сезоне Нико выступал за Валенсию, но провел там всего 26 матчей из-за перелома плюсневой кости. В этих играх он забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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