Наставник Панатинаикоса: Днепр-1 - это серьезный оппонент, который может не простить ошибок
В рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов Днепр-1 проиграл Панатинаикосу.
Наставник "зеленых" Иван Йованович высказался о поединке против "спортклубовцев".
По словам сербского специалиста, днепряне еще могут подловить греческий коллектив на ошибках в ответном матче.
Высоко оцениваю сегодняшнюю игру. Хорошая игра и положительный для нас результат. Сегодня играли две хорошие команды, но отмечу, что мы сейчас в хорошей форме. Ребята очень хорошо себя проявили в первом официальном матче сезона. Это только начало.
Считаю результат закономерным. Мы приложили очень много усилий для этого результата, чтобы сегодня быть в хорошей форме. Но нельзя предсказать результат следующего матча, это не хорошее дело.
Посмотрим, что произойдет во второй встрече, ведь сегодня играли две хорошие команды. В будущем нас ждет интересный поединок.
В целом сегодня многие вещи сложились очень хорошо для нас. Днепр-1 - серьезный оппонент, но нам нужно быть сконцентрированными на втором матче, потому что Днепр-1 - сильная команда, которая может не простить ошибок. Любая ошибка в следующем матче может нам стоить путевки в следующий раунд Лиги чемпионов", - заявил Йованович
Напомним, вторая игра между командами пройдет чуть меньше чем через неделю, 1 августа.