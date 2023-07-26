Наставник Панатинаикоса: Днепр-1 - это серьезный оппонент, который может не простить ошибок

В рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов Днепр-1 проиграл Панатинаикосу.

Наставник "зеленых" Иван Йованович высказался о поединке против "спортклубовцев".

По словам сербского специалиста, днепряне еще могут подловить греческий коллектив на ошибках в ответном матче.

Высоко оцениваю сегодняшнюю игру. Хорошая игра и положительный для нас результат. Сегодня играли две хорошие команды, но отмечу, что мы сейчас в хорошей форме. Ребята очень хорошо себя проявили в первом официальном матче сезона. Это только начало.

Считаю результат закономерным. Мы приложили очень много усилий для этого результата, чтобы сегодня быть в хорошей форме. Но нельзя предсказать результат следующего матча, это не хорошее дело.

Посмотрим, что произойдет во второй встрече, ведь сегодня играли две хорошие команды. В будущем нас ждет интересный поединок.

В целом сегодня многие вещи сложились очень хорошо для нас. Днепр-1 - серьезный оппонент, но нам нужно быть сконцентрированными на втором матче, потому что Днепр-1 - сильная команда, которая может не простить ошибок. Любая ошибка в следующем матче может нам стоить путевки в следующий раунд Лиги чемпионов", - заявил Йованович

Напомним, вторая игра между командами пройдет чуть меньше чем через неделю, 1 августа.