ЧФР Клуж Коноплянки вылетел из Лиги конференций, проиграв Адане Демирспор

В рамках ответного матча квалификации Лиги конференций ЧФР Клуж встретился с Аданой Демирспор.

Клуб украинского вингера Евгения Коноплянки в гостях уступил со счетом 2:1.

За хозяев забивали Бабаджиде Дэвид Акинтола и Шериф Ндиайе. В составе румынского коллектива отличился Василе Могош.

Отметим, что на 75 минуте на поле появился Коноплянка, для которого этот матч стал дебютным в составе ЧФР Клуж. Также стоит сказать, что за Адану играет экс-хавбек Динамо Юнес Беланда.

Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1

Голы: Акинтола, 43, Ндиайе, 90+4 - Могош, 68