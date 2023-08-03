ЧФР Клуж Коноплянки вылетел из Лиги конференций, проиграв Адане Демирспор
Украинец дебютировал за новую команду, выйдя на замену.
В рамках ответного матча квалификации Лиги конференций ЧФР Клуж встретился с Аданой Демирспор.
Клуб украинского вингера Евгения Коноплянки в гостях уступил со счетом 2:1.
За хозяев забивали Бабаджиде Дэвид Акинтола и Шериф Ндиайе. В составе румынского коллектива отличился Василе Могош.
Отметим, что на 75 минуте на поле появился Коноплянка, для которого этот матч стал дебютным в составе ЧФР Клуж. Также стоит сказать, что за Адану играет экс-хавбек Динамо Юнес Беланда.
Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1
Голы: Акинтола, 43, Ндиайе, 90+4 - Могош, 68