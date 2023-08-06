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Пятов вспомнил свои первые шаги в футболе

Экс-голкипер Шахтера рассказал о том, как начинался его путь.
Сегодня, 13:14
Андрей Пятов / shakhtar.com
Андрей Пятов / shakhtar.com

Бывший вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов вспомнил свои первые шаги в футболе.

В частности, украинец вспомнил, кто привел его на первый отбор.

"Это был школьный друг. Это первый класс. Я занимался многими видами спорта одновременно - рукопашный бой, плавание... Товарищ предложил: "Пошли на футбол". Как и каждый ребенок, активный очень, я согласился. Наша школа находилась в метрах восьмистах от стадиона, да и бабушка моя жила рядом, поэтому было очень удобно. Так и начал ходить", - сказал Пятов.

Также легенда "горняков" и сборной Украины рассказал, почему выбрал именно спорт №1.

"Понимаете, сейчас трудно сказать. Тогда было большое желание. А уже потом, когда был в пятом классе, когда из нас формировали спецклассы, мы, ребята, были футбольным, а девочки - гандболистками. Уже с шестого класса начали по разным школам ходить. Пожалуй, с пятого класса семь-восемь заведений поменял. Не все школы хотели нас видеть, потому что знаний было не так много, ведь было не так много времени. Был рейтинг, а мы его немножко портили школам. Каждые полгода-год приходилось менять, пока уже классе в десятом не сделали на базе детского сада спортивный лицей", - заявил экс-голкипер в интервью Football.ua


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