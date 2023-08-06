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Пятов: Ракицкий вернулся и помогает. Он отвечает за свои действия

Экс-вратарь сравнил Ярослава с Иваном Ордецом, который так и не расторг контракт с динамо москва.
Сегодня, 13:33
Ярослав Ракицкий / Getty Images
Ярослав Ракицкий / Getty Images

Бывший голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов в преддверии прощального матча дал интервью изданию Football.ua.

В разговоре украинец высказался о Ярославе Ракицком, который после полномасштабного вторжения расторг контракт с российским зенитом и Иване Ордеце, который так и не смог сделать подобное с динамо москва.

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"Я с Ордецем где-то первые три месяца общался. Он мне писал, спрашивал. Я ему сказал "Иван, нет "если", "чтобы". Есть россия - убийцы, есть Украина, которая защищается. Нет "когда", "лишь бы"... Ты или здесь, или там". Это его выбор. 

Ракицкий сразу, когда началось полномасштабное вторжение, подошел и сказал, что все, идите... Он собрал вещи и сразу уехал. Он вернулся и помогает. Это его выбор, он его сделал. Он отвечает за свои действия. Я считаю, что он доказывает это делами", - заявил Пятов.

Напомним, в прощальном матче экс-вратаря Шахтер встретится с Тоттенхэмом. Игра также будет иметь благотворительную цель и состоится сегодня, 6 августа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Андрей Пятов Ярослав Ракицкий Иван Ордец

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