Кочергин забил в матче Лиги чемпионов

Владислав открыл счет в игре против Ариса.

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Ракув из Ченстохова встречается с Арисом из Лимассола.

Счет в поединке был открыт уже на 7 минуте. Удалось "распечатать" ворота соперника украинскому хавбеку Ракува Владиславу Кочергину.

Украинец замкнул пас с правого фланга, отправив мяч в уже, фактически, пустые ворота кипрской команды.

Отметим, что сейчас Кочергин делит звание лучшего бомбардира команды в ЛЧ вместе с еще несколькими футболистами. На его счету 2 гола в турнире, ранее он забивал эстонской Флоре.

На момент написания новости в матче Ракув - Арис идет первый тайм. Счет - 1:0 в пользу польской команды.