Бешикташ сделал первое предложение по Малиновскому

Турки планируют взять игрока в аренду с необязательным правом выкупа.

Турецикй Бешикташ приблизился к подписанию украинца Руслана Малиновского.

Как сообщает местное издание Sabah, "орлы" предлагают аренду, за которую заплатят 1,2 млн евро и необязательный выкуп за 7,5 млн евро.

Данные условия, впрочем, не устраивают Марсель. Провансальцы намерены вернуть 10 млн евро, которые заплатили Аталанте за трансфер хавбека.

Отметим, что Малиновский с большой долей вероятности покинет французский клуб этим летом. Руслан не нужен новому тренеру и уже не попал в заявку на матчи против Панатинаикоса в ЛЧ,

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!