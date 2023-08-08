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Бешикташ сделал первое предложение по Малиновскому

Турки планируют взять игрока в аренду с необязательным правом выкупа.
Вчера, 22:10
Руслан Малиновский / OM.fr
Руслан Малиновский / OM.fr

Турецикй Бешикташ приблизился к подписанию украинца Руслана Малиновского.

Как сообщает местное издание Sabah, "орлы" предлагают аренду, за которую заплатят 1,2 млн евро и необязательный выкуп за 7,5 млн евро.

Данные условия, впрочем, не устраивают Марсель. Провансальцы намерены вернуть 10 млн евро, которые заплатили Аталанте за трансфер хавбека.

Отметим, что Малиновский с большой долей вероятности покинет французский клуб этим летом. Руслан не нужен новому тренеру и уже не попал в заявку на матчи против Панатинаикоса в ЛЧ,

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель бешикташ Руслан Малиновский

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