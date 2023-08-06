Малиновский - вне заявки Марселя на матчи ЛЧ

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Марсель сыграет с Панатинаикосом.

Команды опубликовали свои заявки на двухматчевое противостояние между собой.

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В заявку Марселя попал 21 футболист. Среди них нашлось место новичкам Ренану Лоди, Пьеру-Эмерику Обамеянгу, Исмаиле Сарру и Жоффрею Кондогбии. В то же время туда не попал украинец Руслан Малиновский.

Отметим, что провансальцы не смогли заявить максимально возможное количество доступных игроков из-за того, что не выполнили условия по количеству местных воспитанников.

Ранее сообщалось, что в услугах Руслана заинтересованы клуб Серии А и турецкий гранд .

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