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Довбик стал самым дорогим трансфером в истории Жироны

Украинец обогнал предшественника на 1,5 млн евро.
Сегодня, 15:50
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Форвард Артем Довбик стал самым дорогим подписанием в истории Жироны.

26-летний украинец обошелся испанскому клубу в 7 млн евро. Ранее первую строчку по потраченным средствам на трансфер был хавбек Ориоль Ромеу, который обошелся в 5,5 млн.

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Напомним, контракт с нападающим подписан до 2028 года. Финансовые детали соглашения между командой и украинцем на данный момент остаются неизвестными широкой общественности.

По итогу прошлого сезона Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 24 гола.

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