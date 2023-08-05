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Барселона возобновила интерес к одноклубнику Цыганкова

Арнау Мартинез может стать решением проблем команды в защите.
Сегодня, 15:17
Арнау Мартинес / Getty Images
Арнау Мартинес / Getty Images

Барселона продолжает искать усиление на позицию правого защитника.

Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" возобновили интерес к Арнау Мартинезу из Жироны.

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В стане Барсы есть консенсус касаемо кандидатуры Мартинеза, а Хави считает его достаточно опытным несмотря на то, что игрок молод и ему всего 20 лет. Жирона не хочет отпускать своего главного таланта менее чем за 20 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

В минувшем сезоне за коллектив Мичела футболист провел 35 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 4 результативных передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жирона

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