Барселона возобновила интерес к одноклубнику Цыганкова

Барселона продолжает искать усиление на позицию правого защитника.

Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" возобновили интерес к Арнау Мартинезу из Жироны.

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В стане Барсы есть консенсус касаемо кандидатуры Мартинеза, а Хави считает его достаточно опытным несмотря на то, что игрок молод и ему всего 20 лет. Жирона не хочет отпускать своего главного таланта менее чем за 20 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

В минувшем сезоне за коллектив Мичела футболист провел 35 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 4 результативных передачи.