Форвард МЮ вернулся к тренировкам перед стартом АПЛ

Манчестер Юнайтед получил небольшое кадровое усиление перед стартом сезона.

Как сообщает пресс-служба клуба, Антони Марсиаль вернулся к полноценным тренировкам с клубом.

Француз пропустил полностью предсезонную подготовку, однако, к началу чемпионата Англии, который стартует через пару дней, готов.

Отметим, что первый матч нового сезона для Манчестер Юнайтед пройдет 14 августа. Коллектив Эрика Тен Хага сыграет с Вулверхэмптоном.

Стоит сказать, что "волки" накануне назначили нового тренера, которым стал экс-наставник Забарного Гари О'Нил.

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