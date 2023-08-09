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Форвард МЮ вернулся к тренировкам перед стартом АПЛ

Антони Марсиаль готов к началу нового сезона.
Сегодня, 20:16
Антони Марсиаль / Getty Images
Антони Марсиаль / Getty Images

Манчестер Юнайтед получил небольшое кадровое усиление перед стартом сезона.

Как сообщает пресс-служба клуба, Антони Марсиаль вернулся к полноценным тренировкам с клубом.

Француз пропустил полностью предсезонную подготовку, однако, к началу чемпионата Англии, который стартует через пару дней, готов.

Отметим, что первый матч нового сезона для Манчестер Юнайтед пройдет 14 августа. Коллектив Эрика Тен Хага сыграет с Вулверхэмптоном.

Стоит сказать, что "волки" накануне назначили нового тренера, которым стал экс-наставник Забарного Гари О'Нил.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Антони Марсиаль

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