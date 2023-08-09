Лидер Днепра-1 пропустит матч со Славией

Пресс-служба Днепра-1 поделилась кадровыми новостями из стана команды в преддверии матча против Славии.

Сообщается, что лидер команды Александр Пихаленок пропустит поединок против пражской команды из-за болезни, у хавбека неожиданно поднялась температура.

Также в составе днепрян не стоит ожидать Евгения Волынця, Дениса Мирошниченко и Владимира Танчика. Танчик пропускает игру из-за дисквалификации, а Волынец и Мирошниченко из-за повреждений.

Однако, есть и хорошие новости для "спортклубовцев". Так, Василий Кравец восстановился после травмы и тренировался в общей группе. В матче также смогут сыграть Богдан Леднев и Александр Филиппов, которые перешли в клуб только сегодня.

Напомним, матч Днепр-1 - Славия состоится завтра, 10 августа, в 20:00 по Киеву. На ISPORT вы можете следить за перепитиями поединка благодаря онлайн-трансляции.

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