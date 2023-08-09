Славия - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Славией и Днепром-1 в квалификации Лиги Европы.

В четверг, 10 августа, состоится поединок между чешской Славией и Днепром-1 в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Стоит отметить, что победитель пары будет играть против луганской Зари в плей-офф раунде ЛЕ, а проигравший отправится в плей-офф ЛК, где его будет ждать победитель пары Лех - Спартак Трнава.

Матч пройдет на Фортуна Арене в Праге, а стартовый свисток будет дан в 20:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Славия - Днепр-1

Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 19:00 по киевскому времени, а также на Youtube-канале Football Hub

Отметим, что фаворитом противостояния считается чешская команда. Славия только начинает свой путь в еврокубках, а в домашнем чемпионате команда выиграла три матча из трех.

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Днепряне же, напомним, опустились в ЛЕ из ЛЧ, проиграв в квалификационном раунде Панатинаикосу с общим счетом двух встреч 5:3. А в первом туре УПЛ Днепр-1 с трудом обыграл Полесье 2:1.

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