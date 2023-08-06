Днепр-1 - Полесье 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
В воскресенье, 6 августа, в рамках второго тура УПЛ Денпр-1 принимал житомирское Полесье.
Матч запомнился зрителям крутой концовкой. Под занавес матча житомирцы в меньшинстве сумели сравнять счет, благодаря пенальти.
Однако на 90+1 минуте Руслан Бабченко пушечным ударом вырвал победу в этом матче, который и завершился минимальной победой хозяев.
Вашему вниманию видео всех голов матча Днепр-1 - Полесье во втором туре УПЛ:
Днепр-1 - Полесье 2:1
Голы: Пихаленок, 63, Бабенко, 90+1 - Янаков, 87 пенальти
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 11 - 3
Удары в створ: 7 - 3
Фолы: 16 - 12
Атаки: 140 - 67
Днепр-1: Кинарейкин – Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич (Танчик, 46) – Бланко, Бабенко – Рубчинский (Когут, 63), Пихаленок, Мирошниченко (Сваток, 66) – Третьяков (Кивинда, 63).
Полесье: Кудрик – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Огиря, Кушниренко – Макуана, Танковский (Крушинский, 64), Козак (Назаренко, 46) – Будковский (Янаков, 76).
Предупреждения: Пасич, 36, Адамюк, 46, Сарапий, 80 – Танковский, 33
Удаление: Кушниренко, 20