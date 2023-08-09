Славия - Днепр-1: прогноз на матч 10.08.2023 квалификации Лиги Европы
В четверг, 10 августа, Днепр-1 начнет свои выступления в отборе Лиги Европы, сыграв первый матч третьего квалификационного раунда турнира.
Соперником подопечных Александра Кучера на этой стадии будет вице-чемпион Чехии прошлого сезона пражская Славия.
Украинская команда вылетела во второй по значимости турнир, уступив в квалификации Лиги чемпионов греческому Панатинаикосу (1:3, 2:2). Для чешского же коллектива противостояние со "спортклубовцами" станет первым в нынешней еврокубковой кампании.
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Матч Славия - Днепр-1 состоится в Праге на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Славия - Днепр-1
Фаворитом первого матча третьего отборочного раунда Лиги Европы считается чешский клуб. По мнению экспертов, у хозяев поля очевидно больше шансов на успех.
Прогноз букмекеров на матч Славия - Днепр-1:
- Победа Славии: 1.49
- Ничья: 4.95
- Победа Днепра-1: 7.60
Шансы на общий успех в двухматчевом противостоянии и выход в плей-офф квалификации Лиги Европы также выше у чешской команды. На проход Славии принимаются ставки с коэффициентом 1.20, а Днепра-1 - 4.85.
Статистика противостояния Славия - Днепр-1
Для чешской и украинской команды этот матч станет первой очной встречей в истории.
Стоит отметить, что победитель противостояния между Славией и Днепром-1 выйдет в плей-офф отбора Лиги Европы, где ему будет противостоять еще один представитель Украины в еврокубках - луганская Заря. Проигравший отправится в плей-офф квалификации Лиги конференций, где встретится с победителем пары Лех (Польша) - Спартак Трнава (Словакия).
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги Европы сезона-2023/24.
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