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Славия - Днепр-1: прогноз на матч 10.08.2023 квалификации Лиги Европы

Команды сыграют в отборе в групповой этап Лиги Европы. Узнай, у кого из команд больше шансов на победу в этом противостоянии.
Сегодня, 12:45
Славия - Днепр-1: прогноз на матч / СК Днепр-1
Славия - Днепр-1: прогноз на матч / СК Днепр-1

В четверг, 10 августа, Днепр-1 начнет свои выступления в отборе Лиги Европы, сыграв первый матч третьего квалификационного раунда турнира.

Соперником подопечных Александра Кучера на этой стадии будет вице-чемпион Чехии прошлого сезона пражская Славия.

Украинская команда вылетела во второй по значимости турнир, уступив в квалификации Лиги чемпионов греческому Панатинаикосу (1:3, 2:2). Для чешского же коллектива противостояние со "спортклубовцами" станет первым в нынешней еврокубковой кампании.

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Матч Славия - Днепр-1 состоится в Праге на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Славия - Днепр-1

Фаворитом первого матча третьего отборочного раунда Лиги Европы считается чешский клуб. По мнению экспертов, у хозяев поля очевидно больше шансов на успех.

Прогноз букмекеров на матч Славия - Днепр-1:

  • Победа Славии: 1.49
  • Ничья: 4.95
  • Победа Днепра-1: 7.60

Шансы на общий успех в двухматчевом противостоянии и выход в плей-офф квалификации Лиги Европы также выше у чешской команды. На проход Славии принимаются ставки с коэффициентом 1.20, а Днепра-1 - 4.85.

Статистика противостояния Славия - Днепр-1

Для чешской и украинской команды этот матч станет первой очной встречей в истории.

Стоит отметить, что победитель противостояния между Славией и Днепром-1 выйдет в плей-офф отбора Лиги Европы, где ему будет противостоять еще один представитель Украины в еврокубках - луганская Заря. Проигравший отправится в плей-офф квалификации Лиги конференций, где встретится с победителем пары Лех (Польша) - Спартак Трнава (Словакия).

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги Европы сезона-2023/24.

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