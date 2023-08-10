Бенфика пока без Трубина обыграла Порту в Суперкубке Португалии
В рамках Суперкубка Португалии лиссабонская Бенфика приняла Порту из одноименного города.
Клубы долго не могли найти подход друг к другу, поэтому по-настоящему страсти "запылали" лишь после перерыва.
На 61 минуте Анхель ди Мария открыл счет в матче, а Петар Муса затем удвоил преимущество "орлов".
Уже в дополнительное время Порту смог отыграть один мяч, но взятие ворот Галено арбитр отменил.
Также в компенсированное время у "драконов" было два удаления. Их заработали центрбек команды Пепе и наставник Сержиу Консейсау.
Таким образом, без особого сопротивления, Бенфика стала обладателем Суперкубка Португалии.
Напомним, ранее коллектив Рогера Шмидта согласовал трансфер Анатолия Трубина, но еще официально не представил игрока.
Бенфика - Порту 2:0
Голы: Ди Мария, 61, Муса, 69