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Забарный - в старте на матч против Вест Хэма

Украинец начинает текущий сезон в статусе основного игрока.
Сегодня, 16:13
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В рамках первого тура чемпионата Англии Борнмут встречается с Вест Хэмом.

Наставник "вишен" Андони Ираола определился с составом на свой первый официальный матч во главе клуба. Испанец доверил место в старте украинцу Илье Забарному.

Также в этом матче дебютирует ряд летних приобретений команды, например, Милош Керкез и Макс Ааронс.

Отметим, что матч между Борнмутом и Вест Хэмом  начнется в 17:00 по Киеву.

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