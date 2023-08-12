Забарный - в старте на матч против Вест Хэма
Украинец начинает текущий сезон в статусе основного игрока.
В рамках первого тура чемпионата Англии Борнмут встречается с Вест Хэмом.
Наставник "вишен" Андони Ираола определился с составом на свой первый официальный матч во главе клуба. Испанец доверил место в старте украинцу Илье Забарному.
Также в этом матче дебютирует ряд летних приобретений команды, например, Милош Керкез и Макс Ааронс.
Отметим, что матч между Борнмутом и Вест Хэмом начнется в 17:00 по Киеву.
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